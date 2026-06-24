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  3. ММС постигна договореност с ФИДЕ за отсрочване на санкциите срещу българските шахматисти

ММС постигна договореност с ФИДЕ за отсрочване на санкциите срещу българските шахматисти

  • 24 юни 2026 | 16:53
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ММС постигна договореност с ФИДЕ за отсрочване на санкциите срещу българските шахматисти

Международната шахматна федерация (ФИДЕ) изпрати официално писмо до Министерството на младежта и спорта, в което изразява благодарност за конструктивния подход, възприет от Министерството при разглеждането на настоящата ситуация с шахмата в България.

Като признание за предприетите от Министерството на младежта и спорта действия, ФИДЕ официално информира, че отлага налагането на санкции и ограничения спрямо българските шахматисти и клубове до 30 септември 2026 г. По този начин към настоящия момент няма пречка българските национални отбори да участват в Шахматната олимпиада 2026. Това дава възможност за продължаване на преговорите и за търсене на дългосрочно решение, без да бъдат засегнати правата и спортната кариера на българските състезатели.

Министерството на младежта и спорта ще предложи в кратки срокове график за провеждане на работни срещи с всички заинтересовани страни за разрешаването на създадената назад във времето ситуация в българския шахмат. От страна на ФИДЕ е заявена готовност да се включат в срещите, като ще осъществят координация и с Европейския шахматен съюз.

Основната цел на Министерството на младежта и спорта остава намирането на устойчиво решение, което да гарантира стабилното развитие на българския шахмат и безпрепятственото участие на българските национални отбори и състезатели в международните прояви.

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