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  3. Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в САЩ

Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в САЩ

  • 25 юни 2026 | 07:28
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Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в САЩ

Българката Калояна Налбантова стартира с победа на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката игра много силно и победи Анмол Карб (Индия) с 21:15, 21:15 за 33 минути. Налбантова повеждаше убедително след техническото прекъсване и на двата гейма и без проблеми затвори мача.

Във втория кръг възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу победителката от американския сблъсък между номер 4 Бейвън Чжан и Ела Лин.

Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада)с награден фонд 250 хиляди долара. Първата й съперничка ще бъде номер 7 в схемата Юн Шо Сун (Тайван).

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