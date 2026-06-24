Олимпийски спортисти ще получат парични субсидии от нов фонд от 100 милиона долара, създаден от МОК

Международният олимпийски комитет се ангажира да изплати над 100 милиона долара директно на спортисти, създавайки фонд за субсидии по 10 000 долара, за които спортистите могат да кандидатстват след участие в летни или зимни игри, съобщи АP.
Създаването на фонда от МОК бе обявено по време на 146-ата сесия на организацията и идва след нарастващите призиви през последните години за изплащане на парични премии на участници на Олимпийските игри.
Членът на МОК и бивша звезда от НБА Пау Гасол обяви проекта, който първо ще бъде отворен за близо 3000 спортисти, които са се състезавали на Зимните игри в Милано Кортина през 2026 г.