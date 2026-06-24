МОК въведе промени в процеса за избор на домакини на олимпийски игри

Само три месеца преди оригинално насрочения избор на домакин за Олимпийските игри през 2036 г., Международният олимпийски комитет (МОК) промени процедурата по селектиране на организатори. Тя ще включва допълнителна фаза за проверка на кандидатите, с което членовете на организацията ще имат повече информация преди окончателното си решение, а в гласуването ще участват всички. Според новите правила Игрите през 2036 ще получат домакин едва в средата на 2029.

Промяната в процедурата бе гласувана единодушно по време на извънредно заседание на генералната асамблея в Лозана и според медии в Германия тя ще даде предимство на страната в надпреварата за Лятна Олимпиада 2036. Германският вестник "Цайт" отбелязва, че колкото по-малко време има между избора на домакин и церемонията по откриване, толкова по-голям шанс имат държави със съществуваща инфраструктура и опит в организацията на големи спортни прояви.

Германската олимпийска спортна конфедерация (ДОСБ) ще вземе окончателно решение на 26 септември в Баден-Баден с кой град да се кандидатира. Опциите са Берлин, Мюнхен или Рурският регион с основен оперативен център Кьолн.

Старата система на избор на домакини, въведена от бившия президент Томас Бах, бе критикувана от мнозина, тъй като доведе и до корупционни скандали. През 2019 г. МОК създаде две комисии, които преговаряха с кандидатите за домакинство и вземаха предварителните решения за това кой ще организира Игрите. Системата бе критикувана за липса на прозрачност и за това, че малцина имаха шанс да гласуват. При новия президент Кърсти Ковънтри това вече няма да съществува като вариант.

Очаква се съперници на Германия за организацията да бъдат Катар и Индия, които са фаворити предвид провеждането на последната Олимпиада в Париж (Европа), следващата в Лос Анджелис (Северна Америка) и по-следващата в Бризбън (Океания). Въпреки че азиатските страни остават с по-големи шансове, краткият срок за организация отново може да наклони везните към Стария континент и евентуално Германия, добавя "Цайт".

Днес МОК въведе и промени в Олимпийската харта, които са насочени към постигането на абсолютен политически неутралитет "по всяко време, независимо от правителствен, културен, обществен или икономически натиск". Реформите целят да предпазват спортистите от външно влияние и да не позволяват те да бъдат инструменти за постигането на политически цели.

Това нововъведение на МОК може да бъде тълкувано по различни начини, като мнозина виждат в него подготовка на завръщането на Русия на спортната карта.

Роб Кьолер, генерален директор на правозащитната организация "Глобъл Атлийт", заяви за Ройтерс, че завръщането на руските спортисти на международната сцена крие сериозни опасности: "При такова стечение на обстоятелствата посланието ще бъде повече от ясно: войната, систематичната употреба на допинг и повтарящите се нарушения на Олимпийската Харта вече не са бариери към пълно участие".

Руският олимпийски комитет (РОК) бе изваден от олимпийското движение през октомври 2023 година, след като страната анексира украински територии. В следващите години МОК постепенно отпусна санкциите, а през декември дори позволи на федерациите да премахват неутралния статут на атлети от Русия и Беларус на ниво младежи и девойки. През миналия месец ограниченията срещу Беларус бяха премахнати напълно за квалификации за Лос Анджелис 2028, а някои се опасяват, че това предстои да се случи и с Русия, уточнява Ройтерс.

Последното важно решение от днес е промяна на начина на селектиране на спортове за Бризбън 2032 и бъдещи Игри. От този момент насетне организацията ще гласува за индивидуални дисциплини, а не за цели олимпийски категории, което трябва да даде по-голяма гъвкавост в съставянето на програмата за летни и зимни състезания.

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Снимки: Gettyimages