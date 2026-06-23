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Международният олимпийски ден събра олимпийци и стотици деца на спортен фестивал в Троян

  • 23 юни 2026 | 21:06
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Международният олимпийски ден събра олимпийци и стотици деца на спортен фестивал в Троян

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева се включи в отбелязването на Международния олимпийски ден в Троян. Тя присъства на част от проявите във второто издание на двудневния фестивал „Троян спортува – Family Edition“, организиран от Община Троян и бронзовата медалистка в биатлона от зимните Олимпийски игри в Милано–Кортина 2026 Лора Христова. Тази година фестивалът е посветен на Международния олимпийски ден.

В програмата участваха местни спортни клубове и организации, които представиха волейбол, футбол, джудо и самбо, биатлон, ориентиране, спортна стрелба, граплинг, бразилско джиу-джицу, йога, спининг, стрелба с лък, дартс и други активности. По данни на организаторите над 700 деца и младежи са се включили в инициативите през двата дни.

Официалната церемония по повод Международния олимпийски ден се проведе в лесопарк „Турлата“. Сред гостите освен председателят на БОК, бяха и генералният секретар на организацията Данаил Димов, Валентин Чакъров от Български футболен съюз, членът на Футболния съюз на Сърбия Владица Тошич, кметът на община Троян Донка Михайлова и председателят на местния Общински съвет инж. Петко Пенков, както и троянските олимпийци Лора Христова, Милена Тодорова и Владимир Илиев.

Весела Лечева връчи наградите на победителите в състезанията, проведени в рамките на фестивала.

В приветствието си председателят на БОК подчерта, че 23 юни е един от най-важните дни за Международния олимпийски комитет, защото е посветен на ценностите на олимпизма – стремеж към съвършенство, честна игра, приятелство и разбирателство между хората.

„Няма как да не споделя с вас и огромната гордост, която ни донесоха Лора, Милена и Владо по време на зимните Олимпийски игри. Личности, които ни вдъхновяват. Личности, които ни карат да плачем от радост. Личности, които ни карат да се чувстваме горди българи. Защото в България има изключително много таланти. Но днес искам да споделя с вас това, което споделяме и в Международния олимпийски комитет. Олимпийският спорт не е само медали. Олимпизмът е не само вдъхновение, образование и възпитание. Олимпийският дух е и дръзновение“, каза Лечева.

Тя отбеляза, че неслучайно мотото на тазгодишната кампания е „Нека да се движим“, защото движението е живот и здраве.

„Нека да го направим сега. Защото, както се вдъхновяваме от първите медали и победи на Лора и Милена, така винаги се вдъхновяваме и от първите крачки на нашите деца. Нека заедно да извървим тези крачки. Нека да ги направим последователи на Лора и Милена“, добави тя.

По думите на кмета на Троян Донка Михайлова присъствието на председателя на БОК в града е признание за усилията на местната общност в подкрепа на спорта. Тя припомни, че сред участниците в събитието са трима членове на българския олимпийски отбор – Лора Христова, Милена Тодорова и Владимир Илиев.

„Но най-хубавата част от празника са усмивките на нашите деца. И искам да благодаря на треньорите, на родителите, на спонсорите, на вдъхновителите и на всички, които имат право да се радват на тези усмивки“, каза още Михайлова.

Тази година Международният олимпийски ден се отбелязва под мотото „Let’s Move“ („Нека се движим“) – глобална инициатива на Международен олимпийски комитет за насърчаване на физическата активност. Посланието на кампанията е „Можеш да го направиш“, като акцентът е поставен върху стимулирането на младите хора да направят първата крачка към по-активен начин на живот.

По-рано днес в София Весела Лечева, заедно със спортисти, треньори, ръководители и деятели на спорта, посрещна факела на олимпийското факелно бягане, което премина от Национална спортна академия „Васил Левски“ до Национален стадион „Васил Левски“.

Снимка: Община Троян

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