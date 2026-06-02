Конате е сигурен за Реал Мадрид, убедени са в испанската столица

Очаква се напусналият Ливърпул Ибрахима Конате да пристигне в Реал Мадрид като свободен агент, съобщава отново “Ас” днес. Президентът Флорентино Перес е близо до финализиране на сделката с договор за четири години плюс опция за още една, като и считаният за сигурен нов наставник Жозе Моуриньо също одобрява евентуалното му привличане, допълват от изданието.

Всичко това, разбира се, би се считало за сигурно, ако Перес бъде преизбран на изборите в края на седмицата.

Иначе слуховете за трансфер на Конате на “Бернабеу” са от дълго време насам.

Бранителят се раздели с Ливърпул, след като не успя да се разбере за нов контракт. Според информациите той е искал седмична заплата от 350 000 паунда, което не е било прието от ръководството.

Според “Ас” в момента Конате има оферти още от Байерн (Мюнхен), Пари Сен Жермен и почти всички клубове от Голямата шестица на Премиър лийг (с изключение на Ливърпул, разбира се). Представянето му на Световното първенство с отбора на Дешан може да повиши или не неговата стойност. Ето защо хората на Флорентино бързат да финализират трансфера му, докато все още е възможен.

