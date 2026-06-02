Николай Христозов: Липсваше постоянство

Сливнишки герой (Сливница) e 14-и в Югозападната Трета лига. Старши треньора Николай Христозов направи равносметката за сезона пред Sportal.bg .

„Не бяхме постоянни в изявите си през завършилата кампания. Бяхме на приливи и отливи. Стартирахме добре. Направихме положителна серия. През пролетта настъпи срив. Анализираме причините. Някои от тях са известни – кадрови проблеми. Класирането и резултатите ни са малко под очакванията. Дадохме шанс на млади момчета да играят. Положителното е, че няколко от тях показаха израстване. Ще продължим по тази линия“.

