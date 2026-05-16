Сливнишки герой стопира лоша серия

Сливнишки герой (Сливница) прекрати поредица от лоши резултата с 3:1 над гостуващия му Септември II (София). Срещата е от 32-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана хубав мач с положения за гол пред вратите. Домакините загубиха в лутане цяло полувреме. Още в началото, съперникът им поведе с попадение на Антонио Валериев. След почивката селекцията на Николай Христозов излезе коренно променена. Радослав Илиев направи бърз обрат с голове в 55-а и 60-ата минута. Цветомир Тодоров пък се разписа с глава, четвърт час преди края – 3:1.