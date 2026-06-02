Николай Боянов за сезона на Партизан (Червен бряг)

Партизан (Червен бряг) завърши на пето място в Северозападната Трета лига.

Треньорът му Николай Боянов коментира пред Sportal.bg представянето през сезона.

„Очакванията и амбициите през миналото лято бяха за класиране в призовата тройка. Имахме потенциала, но не го постигнахме. Ясни са причините. Основната е кадровите проблеми. Контузии извадиха основни футболисти, които трябваше да водят отбора. В турнира за купата на България дадохме още две „жертви“. Всичко това се отрази лошо в края на есенния полусезон. Тогава освободих играчи за несериозно отношение. Привлякохме други с амбиции. Включиха се с желание. Резултатът – направихме много добър пролетен полусезон. Друг положителен факт е израстването на младите Васил Тошев, Денис Георгиев. Местният Христо Димов се завърна с добри игри след продължително отсъствие заради контузия. Опитните в състава помогната на младите да вървят нагоре. Успяхме да надградим през пролетта. В нито един мач не си проличаха нашите вътрешни проблеми. Благодарен съм на футболисти, особено за представянето им през втория полусезон“.

