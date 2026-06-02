Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Партизан (Червен бряг)
  3. Николай Боянов за сезона на Партизан (Червен бряг)

Николай Боянов за сезона на Партизан (Червен бряг)

  • 2 юни 2026 | 13:23
  • 233
  • 0
Николай Боянов за сезона на Партизан (Червен бряг)

Партизан (Червен бряг) завърши на пето място в Северозападната Трета лига.

Треньорът му Николай Боянов коментира пред Sportal.bg представянето през сезона.

„Очакванията и амбициите през миналото лято бяха за класиране в призовата тройка. Имахме потенциала, но не го постигнахме. Ясни са причините. Основната е кадровите проблеми. Контузии извадиха основни футболисти, които трябваше да водят отбора. В турнира за купата на България дадохме още две „жертви“. Всичко това се отрази лошо в края на есенния полусезон. Тогава освободих играчи за несериозно отношение. Привлякохме други с амбиции. Включиха се с желание. Резултатът – направихме много добър пролетен полусезон. Друг положителен факт е израстването на младите Васил Тошев, Денис Георгиев. Местният Христо Димов се завърна с добри игри след продължително отсъствие заради контузия. Опитните в състава помогната на младите да вървят нагоре. Успяхме да надградим през пролетта. В нито един мач не си проличаха нашите вътрешни проблеми. Благодарен съм на футболисти, особено за представянето им през втория полусезон“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 22354
  • 40
Локо (София) може да се подсили с национал

Локо (София) може да се подсили с национал

  • 2 юни 2026 | 10:05
  • 3994
  • 9
Георги Бижев: Мечката счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън

Георги Бижев: Мечката счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън

  • 2 юни 2026 | 09:56
  • 9493
  • 49
Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

  • 2 юни 2026 | 07:49
  • 1796
  • 0
Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

  • 1 юни 2026 | 21:18
  • 2045
  • 16
Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

  • 1 юни 2026 | 21:16
  • 2081
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 18342
  • 26
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 5556
  • 6
Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

  • 2 юни 2026 | 13:10
  • 11408
  • 3
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 22354
  • 40
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 6078
  • 16
Стана ясна първата полуфиналистка на "Ролан Гарос", следете резултатите със Sportal.bg

Стана ясна първата полуфиналистка на "Ролан Гарос", следете резултатите със Sportal.bg

  • 2 юни 2026 | 13:35
  • 11878
  • 3