Бивш треньор на Лудогорец и Левски създаде школа и организира голям кастинг след 4 дни

Академията на бившия треньор на Лудогорец и Левски - Стойчо Стоев, организира кастинг за деца от набор 2014 до 2020 г., който ще се проведе на 6 юни 2026 година. Той ще стартира в 10.00 часа, а мястото е бул. „Рожен“ 25Б.

Стойчо Стоев е легендарен футболист на Локомотив (София), а най-големите му успехи като треньор са свързани с Лудогорец. През сезон 2013-2014 той стига с отбора до 1/8 финал в Лига Европа, където отпада от Валенсия.

“Има деца, които просто играят футбол… И такива, които мечтаят един ден да излязат на големия терен, да чуят аплодисментите и да носят футбола в сърцето си! Футболна академия дава шанс именно на тези деца!

Започва ГОЛЯМ КАСТИНГ И СЕЛЕКЦИЯ за бъдещите таланти на академията!

ДАТА: 06.06.2026 г.

НАБОРИ: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Кастингът ще бъде разделен на 2 етапа:

Набори 2014 – 2016

Начало: 10:00 ч.

Набори 2017 – 2020

Начало: 11:00 ч.

МЯСТО: бул. „Рожен“ 25Б – зад Rompetrol

Тук децата не просто тренират.

Тук те растат, учат се да побеждават, да вярват в себе си и да бъдат част от истински отбор!

Лицензирани треньори

Професионална методика

Силно развитие във футбола

Индивидуално внимание към всяко дете

Модерни тренировки и турнири

Атмосфера, която изгражда шампиони

Ако детето ви живее с футбола, тича към топката с усмивка и мечтае за повече — това е неговото място!

Един ден започва с една тренировка.

А една мечта — с една възможност.

Запиши се сега!

+359 887 703 004”, гласи информацията от Футболна академия Стойчо Стоев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google