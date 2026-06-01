Марко Бедзеки е 6-ят италианец, който печели на „Муджело“ в MotoGP

Вчера Марко Бедзеки спечели домашната си Гран При на Италия в MotoGP за първи път в своята кариера. По този начин заводският пилот на Априлия се превърна в шестия различен италианецът, който триумфира на „Муджело“ в кралския клас.

Преди него това постигат още Лорис Капироси през 2000 година, Валентино Роси, който има седем поредни победи между 2002 и 2008, Андреа Довициозо през 2017, Данило Петручи през 2019 и Франческо Баная, който записва три поредни успеха между 2022 и 2024. През годините на „Муджело“ са се провеждали още Гран При на Сан Марино и Гран При на Нациите, но те никога не са били печелени от италианец, когато са били на тосканската писта.

Иначе за Бедзеки вчерашната победа беше общо трето качване на подиума на „Муджело“ откакто той е пилот в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. През 2018 година италианецът финишира втори в надпреварата в Moto3, а през 2021 остава трети в Moto2. В MotoGP до момента най-доброто му класиране в Гран При на Италия беше петото място, което той постига на два пъти – през 2022 с VR46 Дукати и през 2025 с Априлия.

