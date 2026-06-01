Фабио Куартараро: Мотивацията да карам за Ямаха вече просто я няма

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро не беше в никак добро настроение след края на надпреварата за Гран При на Италия, в която той завърши на предпоследен.

Французинът беше в нетипичната позиция да бъде последен сред пилотите на Ямаха, като зад него финишира само Микеле Пиро, който кара на мястото на контузения Алекс Маркес в състава на Грезини Дукати. След надпреварата на „Муджело“ Куартараро призна, че вече просто няма мотивация да се състезава с мотора на Ямаха, който е категорични най-слабият в MotoGP в момента и това изглежда трудно ще се промени до края на сезона.

„Наистина няма начин да гледам позитивно на нещата. В средата на състезанието се опитах да натисна леко, но бях близо до лимита и реших да върна леко газта, защото нямаше смисъл да рискувам за една точка. Реших да намаля, за да избегна ненужен риск. Като изключим това, няма какво повече да кажа за уикенда.



„Честно, тръгвам си оттук много разочарован от работата, която сме свършили. Ще бъда честен като кажа, че съм радостен, че уикендът свърши.



„Ако ме питате днес, мотивацията да карам този мотор вече я няма. Казвайки това, аз знам, че ще има други писти, на които може би ще се чувствам по-добре и ще съм по-напред“, каза Куартараро.

Както е известно догодина френският състезател ще кара за отбора на Хонда, но този трансфер все още не е обявен официално. Причината се крие в продължаващите преговори между производителите и шефовете на шампионата, които все още не са подписали новото споразумение Конкорд.

