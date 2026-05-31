Абсолютна доминация и заслужена победа за Ману Гонсалес в Италия

Мануел Гонсалес спечели своята втора поредна и общо трета победа от началото на сезона в Moto2, след като триумфира по доминантен начин в надпреварата за Гран При на Италия на „Муджело“. За испанеца това също така е и втори пореден успех в Тоскана, където той спечели и преди година.

Пилотът на ИнтактГП стартира от полпозишъна днес и направи отлично потегляне, което му позволи да запази лидерството си в спринта до първия завой. Впоследстие Гонсалес реално не загуби първото място нито за миг, за да спечели с повече от комфортен аванс от 5.3 секунди пред представителя на домакините Челестино Виети.

В първата половина на дистанцията от 19 обиколки плътно зад Гонсалес се движеше и Иван Ортола, чието темпо обаче спадна малко след средата на надпреварата. Това позволи на Дани Огладо да настигне и изпревари Ортола три тура преди финала, а в предпоследната обиколка моторът на Ортола се повреди и той напусна състезание малко преди неговия край.

В последната обиколка самият Олгадо беше догонен от стартиралия 16-ти Виети, а представителят на домакините имаше нужда от само една атака, дошла в 10-ия завой, за да се изкачи на втората позиция. Олгадо беше близо до това да загуби и последното място на подиума, но успя да пресече финалната линия с аванс от 0.017 пред Сена Аджиъс, който изпревари Огладо в последния завой, но след това испанеца си върна позицията, възползвайки се от въздушната струя.

Така Аджиъс остана в подножието на подиума, а пети финишира Филип Салач. Алонсо Лопес, Изан Гевара, Бари Балтус, Колин Вейер и Дениз Ончу допълниха челната десетка, а в точките влязоха още Тони Арболино, Алберт Уертас, Хосе Антонио Руеда, Джо Робъртс и Зонта ван дер Гурберг.

В генералното класиране след първите седем кръга за сезона лидер с актив от 129.5 точки е днешният победител Гонсалес, който води с 34.5 пункта пред Гевара. Трети с изоставане от 36.5 спрямо лидера е вторият от днес Виети, за когото това беше второ поредно второ място след това в Каталуния преди две седмици.

Битката световната титла в Moto2 ще продължи следващата седмица с надпреварата за Гран При на Унгария на пистата „Балатон Парк“.

Снимки: Gettyimages