Реджо Емилия представи световен вицешампион с България

Българският национал Руси Желев беше официално представен като ново попълнение на италианския Волей Триколоре (Реджо Емилия) за сезон 2026/2027. Клубът обяви привличането на посрещача чрез социалните си канали, като той ще бъде част от състава, който ще се състезава в Серия А2 след спечелената промоция.

24-годишният волейболист остава в италианското първенство, след като през изминалия сезон носеше екипа на Банка Мачерата Физиомед. В дебютната си кампания в Серия А2 Желев записа 296 точки в 28 мача, включително 22 аса и 36 успешни блокади. От Волей Триколоре определят българския посрещач като важна част от селекцията за новия сезон, а привличането му е сред първите сериозни ходове на клуба след завръщането във второто ниво на италианския волейбол. Желев спечели сребърен медал със „лъвовете“ на Световното първенство в Пасай Сити, Филипините. Самият състезател вече заяви, че е избрал Реджо Емилия, защото е усетил сериозно доверие от страна на ръководството и ясна визия за развитието си в клуба. Така Руси Желев ще продължи развитието си в една от най-силните волейболни държави в света, като следващата му цел ще бъде да помогне на Волей Триколоре да се утвърди в Серия А2.

