Италия стартира с убедителна победа над Турция

Италианският национален отбор по волейбол започна сезона с категорична победа, надигравайки Турция с 3:0 (25:20, 25:17, 25:18). „

Адзурите“ показаха силна игра и не оставиха съмнения в превъзходството си.

В първия гейм италианците започнаха малко по-колебливо, което позволи на Турция да поведе с 8:6. С напредването на играта обаче Матия Ботоло и съотборниците му намериха своя ритъм и започнаха да играят по-ефективно. Те успяха да изравнят при 13:13, а след това и да поведат след успешна атака на Паоло Поро за 14:13. В последвалите минути двата отбора продължиха да се борят точка за точка, но Италия постепенно натрупа комфортен аванс от три точки при 22:19. Вълнуващият финал на гейма, в който дебют направи и Алесандро Боволента с директен ас, донесе успех на момчетата на Фердинандо Де Джорджи, които затвориха частта при 25:20 след 24 минути игра.

Началото на втория гейм беше изключително силно за „адзурите“, които веднага наложиха своето темпо и принудиха съперника си да бъде в ролята на догонващ. Матия Ботоло и компания поддържаха сигурна дистанция от турския тим (15:11), воден от треньора Ковач. Турция опита да промени инерцията с няколко смени, но това не даде желания резултат и Италия спечели и втората част с 25:17, повеждайки с 2:0 гейма. В този гейм се отличи Камил Рихлицки, който записа 5 точки, включително 1 блокада и 1 ас.

В третия гейм треньорът Де Джорджи направи няколко промени в състава. На полето се появиха Матия Бонинфанте и Боволента като диагонал, в центъра заиграха Гарджуло и Сангуинети, а като посрещачи – Ориоли и Ботоло, с либеро Паче. Динамиката на играта не се промени и „адзурите“ отново поведоха от самото начало (6:2), като поддържаха комфортна преднина и в следващите разигравания (13:6). В края на гейма Италия продължи да доминира, а ас на Сангинети сложи точка на спора при 25:18, носейки първата и напълно заслужена победа за сезона.

ИТАЛИЯ – ТУРЦИЯ 3:0 (25:20, 25:17, 25:18)

ИТАЛИЯ: Поро П. 3, Ботоло 9, Мати 3, Рихлицки 7, Поро Л. 7, Сангинети 3 - Лауренцано-либеро (Боволента 6, Бонинфанте 1, Ориоли 2, Гарджуло 1, Паче)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

ТУРЦИЯ: Матич 2, Кая 1, Куртулуш 8, Тумер 6, Гюрбюз 6, Лагумджия М. 7 - Хатипоглу-либеро (Дилменлер, Карахан, Киркит 2, Йенипазар)

Старши треньор: СЛОБОДАН КОВАЧ.

Зрители: 300

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google