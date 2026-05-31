Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Националите тренират здраво в Самоков, Пламен Константинов ги наблюдава

Националите тренират здраво в Самоков, Пламен Константинов ги наблюдава

  • 31 май 2026 | 15:12
  • 502
  • 0

Световните вицешампиони от България тренират здраво на лагера си в комплекс “СамЕлион” в Самоков.

Националите тренират сериозно под ръководството на Джанлоренцо Бленджиди преди участието си на първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия.

Бившият национален селекционер и настоящ старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов посети лагера на мъжкия национален отбор на България в Самоков.

Той бе в компанията на Даниел Пеев и Георги Петров, които са начело на младежкия тим на България (U22), както и на координатора на националните отбори на България Николай Иванов.

Утре е предвидена среща на отбора с медиите. Журналистите ще присъстват на тренировка на националите, след което ще имат възможност да вземат интервюта от определените от федерацията състезатели и от селекционера Джанлоренцо Бленджини.

България заминава в сряда за Аржентина, където ще изиграе контролни срещи с домакините преди старта на участието си във Волейболната лига на нациите.

След приятелските мачове тимът ще отпътува за град Бразилия, където ще участва в първия турнир от VNL. Съперници на България там ще бъдат Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия. Окончателният състав от 14 състезатели вероятно ще стане ясен преди заминаването на отбора в сряда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България допусна поражение в последната си контрола преди Лигата на нациите

България допусна поражение в последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 31 май 2026 | 11:35
  • 3926
  • 2
Методи Методиев продължава с Металург

Методи Методиев продължава с Металург

  • 30 май 2026 | 16:08
  • 931
  • 0
Дамян Колев: Тръгвам си с много позитивни емоции и удовлетворение

Дамян Колев: Тръгвам си с много позитивни емоции и удовлетворение

  • 30 май 2026 | 14:39
  • 2103
  • 2
Металург (Перник) прави страхотна селекция! Привлече играч на Лубе

Металург (Перник) прави страхотна селекция! Привлече играч на Лубе

  • 30 май 2026 | 13:54
  • 16345
  • 9
Алберто Джулиани се завърна, за да поведе Олимпиакос отново по пътя на успехите

Алберто Джулиани се завърна, за да поведе Олимпиакос отново по пътя на успехите

  • 30 май 2026 | 12:58
  • 1185
  • 0
Кирил Клец ще играе в италианския Прата

Кирил Клец ще играе в италианския Прата

  • 30 май 2026 | 12:18
  • 913
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

  • 31 май 2026 | 14:41
  • 11241
  • 50
Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

  • 31 май 2026 | 10:19
  • 17867
  • 54
Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

  • 31 май 2026 | 11:04
  • 16480
  • 21
Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

  • 31 май 2026 | 12:51
  • 5567
  • 28
Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

  • 31 май 2026 | 09:37
  • 22598
  • 82
Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 14:24
  • 5294
  • 1