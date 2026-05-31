Националите тренират здраво в Самоков, Пламен Константинов ги наблюдава

Световните вицешампиони от България тренират здраво на лагера си в комплекс “СамЕлион” в Самоков.

Националите тренират сериозно под ръководството на Джанлоренцо Бленджиди преди участието си на първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия.

Бившият национален селекционер и настоящ старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов посети лагера на мъжкия национален отбор на България в Самоков.

Той бе в компанията на Даниел Пеев и Георги Петров, които са начело на младежкия тим на България (U22), както и на координатора на националните отбори на България Николай Иванов.

Утре е предвидена среща на отбора с медиите. Журналистите ще присъстват на тренировка на националите, след което ще имат възможност да вземат интервюта от определените от федерацията състезатели и от селекционера Джанлоренцо Бленджини.

България заминава в сряда за Аржентина, където ще изиграе контролни срещи с домакините преди старта на участието си във Волейболната лига на нациите.

След приятелските мачове тимът ще отпътува за град Бразилия, където ще участва в първия турнир от VNL. Съперници на България там ще бъдат Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия. Окончателният състав от 14 състезатели вероятно ще стане ясен преди заминаването на отбора в сряда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google