ВК Пирин организира благотворителен мач в полза на свой състезател

ВК Пирин (Разлог) организира благотворителен волейболен мач в подкрепа на свой състезател от школата - Петър Дунгьов. Младият волейболист страда от сърдечно заболяване, като с тази инициатива от клуба искат да покажат своята съпричастност към неговата битка за живот.

Събитието е на 02 юни (вторник) от 18:00 часа в зала „Септември“. Един срещу друг в благотворителния мач ще излязат девойките и юношите на клуба.

„Играем за Пепи!

Този вторник, 02.06, от 18:00 часа в зала „Септември“ ще се проведе благотворителен волейболен мач между девойките и юношите на ВК Пирин-Разлог.

Събитието е в подкрепа на Пепи – част от семейството на ВК Пирин-Разлог, който води своята най-важна битка.

По време на мача в залата ще бъде поставена и кутия за дарения, чрез която всеки желаещ ще може да помогне.

Нека покажем, че силата на отбора не е само на игрището, а и извън него.”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google