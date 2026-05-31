ВК Пирин организира благотворителен мач в полза на свой състезател

  • 31 май 2026 | 14:24
  • 383
  • 0
ВК Пирин организира благотворителен мач в полза на свой състезател

ВК Пирин (Разлог) организира благотворителен волейболен мач в подкрепа на свой състезател от школата - Петър Дунгьов. Младият волейболист страда от сърдечно заболяване, като с тази инициатива от клуба искат да покажат своята съпричастност към неговата битка за живот.

Събитието е на 02 юни (вторник) от 18:00 часа в зала „Септември“. Един срещу друг в благотворителния мач ще излязат девойките и юношите на клуба.

„Играем за Пепи!
Този вторник, 02.06, от 18:00 часа в зала „Септември“ ще се проведе благотворителен волейболен мач между девойките и юношите на ВК Пирин-Разлог.
Събитието е в подкрепа на Пепи – част от семейството на ВК Пирин-Разлог, който води своята най-важна битка.
По време на мача в залата ще бъде поставена и кутия за дарения, чрез която всеки желаещ ще може да помогне.
Нека покажем, че силата на отбора не е само на игрището, а и извън него.”

