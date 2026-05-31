Българският централен блокировач Николай Колев се сбогува с ПAOK чрез публикация в социалните мрежи. Той ще продължи кариерата си в шампиона на гръцката волейболна лига – Панатинайкос.

В своята публикация волейболистът написа:

„Благодаря, ПAOK. Благодаря, Солун. За тази прекрасна година и половина и за възможността, която ми дадохте да играя в гръцкото първенство. Този клуб ми предложи много повече от волейбол. Подари ми приятелства, спомени, предизвикателства и уроци, които ще нося със себе си дълго време. Благодаря на моите съотборници, треньори, на щаба и на феновете, които бяха част от това пътуване. Не успяхме да постигнем всичко, за което мечтаехме, но се гордея с това, което изградихме заедно, и с начина, по който се борихме докрай. Благодаря ви за цялата подкрепа, емоции и спомени. До нови срещи.“