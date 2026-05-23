“Металика” забиха кавър на химна на Айнтрахт (Франкфурт)

Титаните от “Металика” зарадваха феновете на футболния Айнтрахт (Франкфурт) по време на първия от двата си концерта на стадиона на клуба от Бундеслигата, провел се на 22 май. Китаристът Кърк Хамет и басистът Робърт Трухийо изпълниха кавър на „Schwarz-Weiß Wie Schnee“ (в превод: „Черно-бяло като сняг“). Това е версията на групата Tankard на химна на Айнтрахт.

Американската хеви метъл банда има традиция във всеки град да изпълнява парче на местна банда.

Въпросното шоу е част от турнето “M72”, кръстено на последния засега албум на групата - “72 seasons”. Музикалните фенове във Франкфурт са щастливци, защото още утре (неделя, 24 май) в дома на Айнтрахт ще има още един концерт на “Металика” - част от т.нар. “No-Repeat Weekend” - т.е. групата изпълнява изцяло различни песни в двете вечери.