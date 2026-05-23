“Металика” забиха кавър на химна на Айнтрахт (Франкфурт)

Титаните от “Металика” зарадваха феновете на футболния Айнтрахт (Франкфурт) по време на първия от двата си концерта на стадиона на клуба от Бундеслигата, провел се на 22 май. Китаристът Кърк Хамет и басистът Робърт Трухийо изпълниха кавър на „Schwarz-Weiß Wie Schnee“ (в превод: „Черно-бяло като сняг“). Това е версията на групата Tankard на химна на Айнтрахт.

Американската хеви метъл банда има традиция във всеки град да изпълнява парче на местна банда.

Въпросното шоу е част от турнето “M72”, кръстено на последния засега албум на групата - “72 seasons”. Музикалните фенове във Франкфурт са щастливци, защото още утре (неделя, 24 май) в дома на Айнтрахт ще има още един концерт на “Металика” - част от т.нар. “No-Repeat Weekend” - т.е. групата изпълнява изцяло различни песни в двете вечери.

Везенков: Следих Евровизия, направо ги убихме

Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

Организаторите на Европейското в Бирмингам събраха Божидар и Дара в клип

Ямал официално представи новата си приятелка на съотборниците си от Барселона

Взеха книжката на Мусиала заради катастрофа с превишена скорост

Крушарски плаща бира и вечеря на спортен журналист - бизнесменът загуби облог

Втора лига на живо: на почивката "братлетата" гледат към Драгалевци, командата на Вили Вуцов се спасява

В битката за елита: Янтра 0:0 Беласица, сериозни пропуски на домакините

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

