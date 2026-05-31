  Отборите от Академия ЦСКА вече разполагат с модерна GPS технология

Отборите от Академия ЦСКА вече разполагат с модерна GPS технология

  • 31 май 2026 | 13:41
В Академия ЦСКА продължават да развиват средата, в която младите футболисти тренират, играят и се изграждат като състезатели. От този сезон започват работа с GPS системата Catapult - една от водещите технологии в съвременния футбол за проследяване, анализ и управление на физическото натоварване.

Академията вече разполага с 4 комплекта GPS системи Catapult-Vector, които ще бъдат използвани в различните възрастови групи по време на тренировки и мачове. Една от най-важните ползи е възможността за проследяване на оптималното натоварване на всеки футболист. GPS системата Catapult позволява да се вижда в реално време и след всяка тренировка на какво натоварване е подложен всеки състезател.

Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

Данните ще помагат за изграждане на по-добър баланс между натоварване, възстановяване и развитие. Това е особено важно в детско-юношеския футбол, където играчите се намират в различни етапи на физическо израстване и имат различни индивидуални нужди.

Цялата футболна структура на ЦСКА - от първия отбор, през втория и третия отбор, до Академията - ще използва продуктите на Catapult в своя тренировъчен и състезателен процес.

Иван Турицов с интересно постижение в ЦСКА

"Това е изключително важна стъпка, защото позволява изграждането на единен стандарт на работа във всички нива на клуба. Данните ще бъдат анализирани по обща методология, което ще улесни проследяването на развитието на футболистите и прехода им от юношеския към мъжкия футбол.

За нас това е важна стъпка към изграждането на модерна футболна Академия, в която талантът, трудът, науката и технологиите вървят заедно", написаха от клуба.

