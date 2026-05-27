Николай Цанев: Световната карате федерация работи активно за връщането на спорта в Олимпийските игри

Президентът на БНФ Карате Николай Цанев обсъди връщането на каратето в програмата на Олимпийските игри, след като спортът беше изключен преди изданието в Париж през 2024 година.

По-рано през месеца Световната карате федерация и Европейската федерация очертаха стратегия за развитие, насочена към завръщането му на Игрите, но Цанев не даде прогноза кога може да се случи това.

„Световната карате федерация работи изключително активно в тази насока. Неслучайно едната от световните младежки лиги беше организирана в Зимбабве, точно поради такава причина - да можем да имаме повече контакт с председателката на Международния олимпийски комитет (МОК). Говорих много на конгреса във Франкфурт. На 24 и 25 юни ще се сформира комисия, която отново да разгледа документите и аргументите на нашия спорт, за да бъде евентуално приет пак в олимпийската програма, естествено не за следващите Игри, защото това е бавен и тежък процес. Хубавото е, че тъй като има много и различни каратета по света, както и федерации, трябва ясно да се заяви, че това е федерацията, която единствено има шанс - тя е била в олимпийското семейство и ако ще се връща някое карате, то ще бъде това. С две думи, това е Формула 1 на каратето“, заяви Николай Цанев на пресконференция в София.

„В края на годината тази комисия, която ще се събере на 24 и 25 юни, ще разглежда документите и в началото на 2027 година ще имаме някакъв резултат от МОК и някакъв отговор, или някакви предписания, които ние трябва да изпълним - антидопингови правила и т.н., неща, които предпазват спортистите. Правилникът постоянно се променя, за да бъде и по-разбираем, и да отговаря на изискванията на МОК. Говорихме много за европейската Олимпиада догодина, където всички се надяваме, че Теди (Теодора Цанева) ще участва и не само тя - през април в Истанбул. Стана въпрос за това, че много малко от националните федерации имат добър контакт с техните олимпийски федерации по места и че контактът на федерациите с президентите на съответните олимпийски комитети имат недостатъчен диалог, така че да представим спорта пред нашите ръководители“, добави той.

Цанев коментира и участието на български състезатели на международни състезания, както и с провеждането на надпревари в България, въпреки липсата на редовен бюджет. През миналата седмица Теодора Цанева спечели сребърен медал на Европейското първенство във Франкфурт, Германия, с което продължи силните представяния на родните състезателки през последните години.

„Първо искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта за диалога, който водим от момента, в който сме стъпили в нашата дейност във федерацията. Аз не съм човек, който ще се оплаква. Миналата година бюджетът дойде в края на август и за радост успяхме да реализираме цялостната подготовка и участия миналата година. Цялата документация е в Министерството и в момента ни се разглеждат документите и отчетите, и се надяваме в най-скоро време да имаме бюджет. Нито една година не идват парите на 1 януари и хората да са толкова спокойни във федерациите, за да могат да си реализират нещата. По този повод ние успяхме в началото на годината, след като сме приключили финансовата година и сме реализирали проект от министерството на спорта и сме се отчели. Успяхме чрез наши приятели, спонсорства и дарения да осигурим една добра сума, която да ни даде спокойствие в началото на годината и да успеем да реализираме нашето участие на Европейското първенство за кадети, джуниори, мъже и жени до 21 години в Кипър през февруари, успяхме да реализираме държавното първенство и успяхме да реализираме участието на отбора на въпросното Европейско първенство. Това са дейностите, които сме успели да направим без финансиране, осигурявайки средства от миналата година“, каза президентът на БНФ Карате.