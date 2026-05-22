Мексико се бори с хомофобски обиди в навечерието на Мондиала

  • 22 май 2026 | 10:39
По-малко от месец преди началото на Световното първенство Мексиканската футболна федерация стартира кампания, която има за цел да се бори срещу хомофобските обиди по стадионите, предаде АФП. Кампанията се казва: "Вълна - да, хомофобски викове - не!", като призовава феновете да правят прочутата по света мексиканска вълна, която стана известно по време на Световното първенство в страната през 1986 година.

"Тази кампания има за цел да подтикне привържениците да подкрепят националния отбор на Мексико в вълна, а не с викове, които са обект на санкции от ФИФА", обявиха от федерацията в комюнике, цитирани от БТА.

Мексикански фенове с вулгарни скандирания пред очите на Инфантино

Викът "е, путо" (б. а. - педераст) по адрес на вратаря на противника, преди да вкара топката в игра, започна да се чува по стадионите в Мексико още през 2004. Като тази хомофобска обида се чуваше и на Световното първенство в Бразилия през 2014, а четири години по-късно в Русия ФИФА глоби мексиканската федерация с около 10 000 евро за подобни обиди по време на мача с Германия.

Кампанията е подкрепена от селекционера на Мексико Хавиер Агире и бивши футболни звезди в страната, сред които и Уго Санчес. Мексико ще изиграе контроли с Гана (22 май), Австралия (30 май) и Сърбия (4 юни) преди старта на Мондиала.

