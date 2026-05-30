  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шок в Италия: Двама играчи на Прата със спрени права заради допинг

Шок в Италия: Двама играчи на Прата със спрени права заради допинг

  • 30 май 2026 | 11:01
Кристиан Гамба и Симоне Скопелити са временно отстранени от Националния антидопингов трибунал. Клубът запазва мълчание в очакване на резултатите от контролните проби.

От еуфорията покрай историческото влизане в Суперлигата до случай, който ще разтърси италианския волейбол. Националният антидопингов трибунал наложи временна мярка за спиране на състезателните права на играчите Кристиан Гамба и Симоне Скопелити – двама от основните герои в триумфалния сезон на Тинет Прата.

Решението е взето след предполагаеми нарушения на антидопинговите процедури, свързани с проверки, извършени по време на последното първенство, което завърши с класирането на отбора в елита на италианския мъжки волейбол.

Проверките са били разпоредени от Националната антидопингова организация на Италия (Nado Italia). Двамата спортисти – диагонал, родом от Вал д'Аоста, и централен блокировач от Калабрия – са обвинени в нарушаване на член 2.1 от Спортния антидопингов кодекс.

Този член гласи, че всеки състезател носи отговорност за всяко вещество, открито в неговия организъм, независимо от начина, по който то е било прието.

За момента от ръководството на „жълто-сините“ няма официални коментари. Позицията на клуба е предпазлива, тъй като се очакват резултатите от контролните проби, които биха могли да внесат повече яснота относно положението на двамата играчи.

Случаят разтърсва атмосферата в Тинет Прата само седмици след извоюването на място в Суперлигата – историческо постижение за клуба и неговите привърженици.

Временното спиране на правата е предпазна мярка в очакване на по-нататъшните стъпки, предвидени в антидопинговата процедура. През следващите седмици се очаква да се появят нови подробности по целия случай и евентуалните спортни последствия за двамата волейболисти.

