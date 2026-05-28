Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

Германската волейболна звезда Георг Гроцер официално стана част от саудитския клуб Ал-Итихад.

Трансферът на 41-годишния диагонал се осъществява малко след като той изведе Джакарта ЛавАни Ливин до титлата в индонезийската Пролига за 2026 г., добавяйки още едно отличие към богатата си кариера. Преди да се премести в Индонезия, Гроцер изигра пълния сезон 2025/26 в Китай. Наскоро беше обявено също, че той е включен в състава на националния отбор на Германия за международния сезон тази година.

Очаква се огромният международен опит на Гроцер, натрупан както на клубно, така и на национално ниво, да подсили амбициите на Ал-Итихад за спечелване на трофеи. Същевременно привличането му ще допринесе за нарастващия престиж и конкурентоспособност на волейбола в Саудитска Арабия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google