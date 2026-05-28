Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

  • 28 май 2026 | 19:48
  • 635
  • 0
Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

Германската волейболна звезда Георг Гроцер официално стана част от саудитския клуб Ал-Итихад.

Трансферът на 41-годишния диагонал се осъществява малко след като той изведе Джакарта ЛавАни Ливин до титлата в индонезийската Пролига за 2026 г., добавяйки още едно отличие към богатата си кариера. Преди да се премести в Индонезия, Гроцер изигра пълния сезон 2025/26 в Китай. Наскоро беше обявено също, че той е включен в състава на националния отбор на Германия за международния сезон тази година.

Очаква се огромният международен опит на Гроцер, натрупан както на клубно, така и на национално ниво, да подсили амбициите на Ал-Итихад за спечелване на трофеи. Същевременно привличането му ще допринесе за нарастващия престиж и конкурентоспособност на волейбола в Саудитска Арабия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Белгия шокира Франция преди старта на VNL срещу България

Белгия шокира Франция преди старта на VNL срещу България

  • 28 май 2026 | 16:25
  • 1646
  • 2
CEV представиха официалните топки за Евроволей 2026

CEV представиха официалните топки за Евроволей 2026

  • 28 май 2026 | 16:04
  • 507
  • 0
Гигантски скандал! Японски национал в ареста заради дрога

Гигантски скандал! Японски национал в ареста заради дрога

  • 28 май 2026 | 15:08
  • 1454
  • 1
Пабло Кукарцев подсили Ченстохова

Пабло Кукарцев подсили Ченстохова

  • 28 май 2026 | 14:25
  • 1008
  • 0
Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

  • 28 май 2026 | 14:01
  • 1279
  • 0
Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

  • 28 май 2026 | 12:16
  • 1127
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 33446
  • 121
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 20937
  • 79
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 11720
  • 25
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 12638
  • 16
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 15917
  • 18
Антъни Гордън пристигна в Барселона

Антъни Гордън пристигна в Барселона

  • 28 май 2026 | 17:25
  • 10942
  • 51