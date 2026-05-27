  Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

  • 27 май 2026 | 19:17
Новакът в първата група от волейболния шампионат при мъжете efbet Супер Волей – ВК Металург (Перник) продължава да обявява имената от селекцията си за предстоящия сезон 2026/27.

Любослав Симеонов продължава с Металург
Любослав Симеонов продължава с Металург

След като от клуба съобщиха, че запазват ключов играч - диагоналът Любослав Симеонов, стана ясно, че ще се разчита на още един състезател от изминалия сезон. Екипът на Металург ще продължи да носи Любомир Атанасов, който играе на поста либеро.

Металург потвърди участието си в Efbet Супер Волей за сезон 2026/2027
Металург потвърди участието си в Efbet Супер Волей за сезон 2026/2027

21-годишният волейболист е израсъл в школата на ВАСК, като се присъедини към Металург през миналата година и допринесе за изключително успешното представяне на тима.

„Със своята енергия, характер и желание за развитие, Любомир продължава да бъде част от проекта на клуба и от следващата крачка към най-високото ниво на българския волейбол“, написаха от ВК Металург.

Ива Дудова преминава в турския гранд Екзаджъбашъ (Истанбул)
  • 27 май 2026 | 11:23

Ива Дудова преминава в турския гранд Екзаджъбашъ (Истанбул)

  • 27 май 2026 | 11:23
  • 2128
  • 6
Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона
  • 27 май 2026 | 10:16

Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

  • 27 май 2026 | 10:16
  • 13792
  • 4
Изповедта на един "син" шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка
  • 27 май 2026 | 10:00

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

  • 27 май 2026 | 10:00
  • 10821
  • 0
Марчело Абонданца: За първи път ще се изправя срещу Италия, ще е нова емоция за мен
  • 26 май 2026 | 18:27

Марчело Абонданца: За първи път ще се изправя срещу Италия, ще е нова емоция за мен

  • 26 май 2026 | 18:27
  • 2524
  • 1
Димо Тонев: Не трябва да имаме комплекси срещу Италия, ще играем на максимум
  • 26 май 2026 | 18:23

Димо Тонев: Не трябва да имаме комплекси срещу Италия, ще играем на максимум

  • 26 май 2026 | 18:23
  • 3889
  • 3
Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите
  • 26 май 2026 | 18:16

Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите

  • 26 май 2026 | 18:16
  • 1854
  • 3
БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно
  • 27 май 2026 | 20:03

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 41
  • 0
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)
  • 27 май 2026 | 15:19

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 29658
  • 82
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 29714
  • 231
Пловдивчани с преднина в Ботевград, изгонеха фенка от залата!
  • 27 май 2026 | 19:15

Пловдивчани с преднина в Ботевград, изгонеха фенка от залата!

  • 27 май 2026 | 19:15
  • 1481
  • 0
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев
  • 27 май 2026 | 16:32

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 10613
  • 29
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 30711
  • 132