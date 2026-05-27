Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

Новакът в първата група от волейболния шампионат при мъжете efbet Супер Волей – ВК Металург (Перник) продължава да обявява имената от селекцията си за предстоящия сезон 2026/27.

Любослав Симеонов продължава с Металург

След като от клуба съобщиха, че запазват ключов играч - диагоналът Любослав Симеонов, стана ясно, че ще се разчита на още един състезател от изминалия сезон. Екипът на Металург ще продължи да носи Любомир Атанасов, който играе на поста либеро.

21-годишният волейболист е израсъл в школата на ВАСК, като се присъедини към Металург през миналата година и допринесе за изключително успешното представяне на тима.

„Със своята енергия, характер и желание за развитие, Любомир продължава да бъде част от проекта на клуба и от следващата крачка към най-високото ниво на българския волейбол“, написаха от ВК Металург.