Полуфиналните двойки от Държавното първенство за момчета U18

  • 30 май 2026 | 08:55
Волейболистите на ЦСКА спечелиха група А от Държавните финали за момчета под 18 години

Отборът на ЦСКА ще се изправи срещу ВАСК, а тимът на Берое 2016 (Стара Загора) ще срещне Арда (Кърджали) в двата полуфинала от Държавното първенство по волейбол за момчета U18. Финалният турнир се провежда в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора.

До този развой се стигна след изиграването на всички срещи от груповата фаза от финалния турнир.

В предварителна група А, в последния ден, тимът на ЦСКА продължи победния си ход и надигра Арда с 3:0. Така "армейците" завършиха като първенец с три успеха и 9 точки. Тимът на Арда приключиха на втора позиция с 2 победи, 1 загуба и 5 точки. Двата тима ще играят на полуфинали.

В другия мач от групата волейболистите на Славия надиграха Монтана с 3:1 и се пребориха за третото място, като ще играят за 5/6 позиция в крайното класиране.

Съставът на Монтана остана на четвъртото място без успех, като ще излезе в спор за 7/8 място в крайната подредба.

В предварителна група Б домакините от Берое 2016 (Стара Загора) също продължават страхотните си изяви на свой терен, като спечелиха групата. В третия ден младите беройци надиграха ВАСК след оспорвана петгеймова битка с 3:2 гейма и взеха върха с три победи и 8 точки.

Съставът на ВАСК завърши втори с 2 победи, 1 загуба и 7 точки. Двата тима продължават на полуфинали.

В битката за третото място в групата Черно море (Варна) се наложи над Пирин (Разлог) с 3:0 гейма. Така варненци ще спорят със Славия за 5/6 място в крайното класиране. Тимът на Разлог ще играе с Монтана за 7/8 място в крайното класиране.

Програма за 30 май, зала „Иван Вазов“ – Стара Загора:

7/8 място, 10:00 ч: Монтана – Пирин (Разлог)

5/6 място, 12:00 ч: Славия – Черно море (Варна)

Полуфинал 1, 15:00 ч: ЦСКА - ВАСК

Полуфинал 2, 17:00 ч: Берое 2016 (Стара Загора) – Арда (Кърджали)

bgvolleyball.com

