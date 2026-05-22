Росен Крумов: Феърплей докрай

Едноименният тим на Костинброд приема утре Левски II (София). Срещата е от 33-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Имам чувството, че ние сме единствения отбор, който игра феърплей и така ще продължим до края на сезона. Предстои ни двубой срещу отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Не ни притесняват. В хода на сезона показахме, че можем да надиграваме челниците. От нас зависи какво ще направим в предстоящия двубой. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.