Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. Росен Крумов: Феърплей докрай

Росен Крумов: Феърплей докрай

  • 22 май 2026 | 07:27
  • 311
  • 1

Едноименният тим на Костинброд приема утре Левски II (София). Срещата е от 33-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Имам чувството, че ние сме единствения отбор, който игра феърплей и така ще продължим до края на сезона. Предстои ни двубой срещу отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Не ни притесняват. В хода на сезона показахме, че можем да надиграваме челниците. От нас зависи какво ще направим в предстоящия двубой. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 28618
  • 40
Следващата седмица ще стане ясно кой ще е новият треньор на Локо (София)

Следващата седмица ще стане ясно кой ще е новият треньор на Локо (София)

  • 21 май 2026 | 19:10
  • 1961
  • 11
Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

  • 21 май 2026 | 18:30
  • 13779
  • 38
Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

  • 21 май 2026 | 18:06
  • 29925
  • 299
Хегемонията приключи! Берое детронира Витоша (Бистрица) при ветераните

Хегемонията приключи! Берое детронира Витоша (Бистрица) при ветераните

  • 21 май 2026 | 17:21
  • 13371
  • 13
Левски ще поднесе цветя на Могилката и след това ще покаже шампионския трофей на феновете

Левски ще поднесе цветя на Могилката и след това ще покаже шампионския трофей на феновете

  • 21 май 2026 | 16:38
  • 2434
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 28618
  • 40
Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

  • 21 май 2026 | 22:56
  • 32923
  • 105
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 3075
  • 1
Берое хвърля всичко за победа във Враца

Берое хвърля всичко за победа във Враца

  • 22 май 2026 | 08:00
  • 1596
  • 2
Септември (Сф) държи съдбата в ръцете си, последният тест е срещу изпадналия Добруджа

Септември (Сф) държи съдбата в ръцете си, последният тест е срещу изпадналия Добруджа

  • 22 май 2026 | 07:45
  • 1325
  • 0
Спартак (Варна) се нуждае от задължителен успех, но ще се надява и на помощ от другите мачове

Спартак (Варна) се нуждае от задължителен успех, но ще се надява и на помощ от другите мачове

  • 22 май 2026 | 07:15
  • 1718
  • 6