Два типа фен карти за "Армията"

  • 15 май 2026 | 09:16
ЦСКА обяви официално как ще функционира системата с фен картите за новия стадион "Българска армия", като привържениците ще могат да избират между два различни типа карти. Фен карта тип А е основната фен карта на ЦСКА и дава достъп до всички основни сектори на "Армията". При издаване на пълнолетни фенове, които са дали изрично, информирано и доброволно съгласие, се обработват биометрични данни (под формата на криптографски шаблон) за целите на биометрична идентификация при вход на стадиона. При издаване на Фен карта тип А на фенове под 18 години не се обработват биометрични данни при никакви условия.

ЦСКА даде разяснения за новите фен карти за достъп до стадиона

Фен карта тип Б е вариантът за фенове, които не желаят да предоставят биометрични данни. Тя ще дава достъп до специално обособен сектор на стадиона с капацитет между 900 и 1000 места. Влизането ще става чрез визуална проверка на самоличността и фен картата, без биометрия.

От ЦСКА подчертават, че изборът между двата типа карти е напълно доброволен и отказът от биометрични данни няма да води до санкции или ограничения, освен че притежателите на тип Б ще бъдат насочвани към конкретен сектор.

