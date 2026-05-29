Очаквайте на живо: MAX FIGHT 65

Основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 65 ще започне в 19:30 часа. Зала "Сила" в Пловдив ще бъде домакин на 11 битки по правилата на ММА, бокс, кикбокс и муай тай.

Sportal.bg ще отрази в реално време двубоите.

1. Тома Великов vs Юлиан Мадев Бокс, 4х3 мин, супер полусредна категория (70 кг)



2. Тихомир Зайков vs Светлин Спасов Бокс, 4х3 мин, супер полусредна категория (70 кг)



3. Васил Христов vs Робърт Бадила К-1, 3х3 мин, до 77 кг



4. Костадин Стойков vs Александру Бортос К-1, 3х3 мин, до 81 кг



5. Александър Йотовски vs Чарли Даинес К-1 с ММА ръкавици, 3х3 мин, до 81 кг



6. Иван Киселаров vs Димитър Мутавски Бокс, 4х3 мин, полутежка категория



7. Емил Незиров vs Илиян Адрианов ММА, 3х5 мин, до 68 кг



8. Станислав Кунов vs Харилаос Малихудис Бокс, 4х3 мин, полутежка категория



9. Иван Запрянов vs Йон Грегоре ММА, 3х3 мин



10. Теодор Христов vs Сабри Бен Хения К-1, 3х3 мин, до 77 кг



11. Мартин Петков vs Даниел Гецов Муай Тай с ММА ръкавици, 5х3 мин, до 70 кг – мач за титлата

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google