Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Гледайте на живо: официален кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

Гледайте на живо: официален кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

  • 29 май 2026 | 16:55
  • 646
  • 1
Гледайте на живо: официален кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

Прекрасният античен театър в Пловдив ще бъде арена на гладиаторските битки от международната галавечер SENSHI 31 на 30 май. Днес следобед пък беше е насрочен официалният кантар на бойците преди дългоочакваните им битки в събота вечер.

Ето бойната карта на SENSHI 31 , включваща турнир от категория до 70 кг и няколко страхотни супер битки:

Grand Prix Lightweight Анджело Волпе, Италия – Само Петче, Словения

Grand Prix Lightweight Айсам Чадид, Мароко (70 кг) – Бруно Газани, Бразилия (70 кг)

Grand Prix Lightweight резервен двубой - Максон Виние, Франция (69.7 кг) – Виктор Колая, Полша (70 кг)

Grand Prix Lightweight резервен двубой - Михаил Велчовски, България (69.7 кг) – Андрес Касадо, Испания (69.4 кг)

Grand Prix Lightweight Хирокацу Мияги, Япония (70 кг) – Драгомир Петров, България (69.4 кг)

Grand Prix Lightweight Зехао Джанг, Китай (70 кг) – Мариан Лапушнеану, Румъния (70 кг)

Супер битка KWU FULL CONTACT -75 кг: Аарон Слиман, Англия (74 кг) – Атанас Божилов, България (73.7 кг)

Grand Prix Lightweight Полуфинал 1

Grand Prix Lightweight Полуфинал 2

Супер битка KWU FULL CONTACT 95+ кг: Асдрен Гаши, Белгия (114.8 кг) – Томас Бриджуотър, Нидерландия (114.3 кг)

Grand Prix Lightweight Двубой за 3-то място

Супер битка KWU FULL CONTACT  95+ кг: Даниел Динев, България (113 кг) – Бенджамин Адегбуи, Румъния (120.8 кг)

Grand Prix Lightweight Финал

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Пловдив е готов за MAX FIGHT 65! Ето как можете да гледате бойния спектакъл

Пловдив е готов за MAX FIGHT 65! Ето как можете да гледате бойния спектакъл

  • 29 май 2026 | 11:25
  • 991
  • 0
Младите ни призьори от Евро 2026 бяха наградени от БФ Борба

Младите ни призьори от Евро 2026 бяха наградени от БФ Борба

  • 28 май 2026 | 17:31
  • 1083
  • 0
Всички бойци са в категория преди MAX FIGHT 65

Всички бойци са в категория преди MAX FIGHT 65

  • 28 май 2026 | 10:45
  • 2810
  • 0
Станислав Кунов преди MAX FIGHT 65: Съперникът ми не е за подценяване

Станислав Кунов преди MAX FIGHT 65: Съперникът ми не е за подценяване

  • 27 май 2026 | 17:57
  • 2312
  • 0
Белчо Горанов даде старт на проект със Световната федерация по борба

Белчо Горанов даде старт на проект със Световната федерация по борба

  • 27 май 2026 | 17:10
  • 1128
  • 1
Николай Цанев: Световната карате федерация работи активно за връщането на спорта в Олимпийските игри

Николай Цанев: Световната карате федерация работи активно за връщането на спорта в Олимпийските игри

  • 27 май 2026 | 17:04
  • 969
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 7043
  • 10
Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 3892
  • 5
Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 15056
  • 11
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 20993
  • 86
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 6457
  • 2
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 26421
  • 9