Гледайте на живо: официален кантар преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

Прекрасният античен театър в Пловдив ще бъде арена на гладиаторските битки от международната галавечер SENSHI 31 на 30 май. Днес следобед пък беше е насрочен официалният кантар на бойците преди дългоочакваните им битки в събота вечер.

Ето бойната карта на SENSHI 31 , включваща турнир от категория до 70 кг и няколко страхотни супер битки:

Grand Prix Lightweight Анджело Волпе, Италия – Само Петче, Словения

Grand Prix Lightweight Айсам Чадид, Мароко (70 кг) – Бруно Газани, Бразилия (70 кг)

Grand Prix Lightweight резервен двубой - Максон Виние, Франция (69.7 кг) – Виктор Колая, Полша (70 кг)

Grand Prix Lightweight резервен двубой - Михаил Велчовски, България (69.7 кг) – Андрес Касадо, Испания (69.4 кг)

Grand Prix Lightweight Хирокацу Мияги, Япония (70 кг) – Драгомир Петров, България (69.4 кг)

Grand Prix Lightweight Зехао Джанг, Китай (70 кг) – Мариан Лапушнеану, Румъния (70 кг)

Супер битка KWU FULL CONTACT -75 кг: Аарон Слиман, Англия (74 кг) – Атанас Божилов, България (73.7 кг)

Grand Prix Lightweight Полуфинал 1

Grand Prix Lightweight Полуфинал 2

Супер битка KWU FULL CONTACT 95+ кг: Асдрен Гаши, Белгия (114.8 кг) – Томас Бриджуотър, Нидерландия (114.3 кг)

Grand Prix Lightweight Двубой за 3-то място

Супер битка KWU FULL CONTACT 95+ кг: Даниел Динев, България (113 кг) – Бенджамин Адегбуи, Румъния (120.8 кг)

Grand Prix Lightweight Финал

