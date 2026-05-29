Слави Бинев преизбран с пълно единодушие за председател на федерацията по таекуондо

Слави Бинев бе преизбран с пълно единодушие за mредседател на Българската федерация по таекуондо в олимпийската версия WTF на редовното Общо отчетно-изборно събрание, съобщиха от централата. В отчета си за последните 5 години ръководството изтъкна, че това е най-успешният период в историята на БФТ. За първи път България има медал от олимпийски игри - бронз от Париж 2024, както и европейска титла, спечелени от Кимия Ализаде. Родните таекуондисти за тези пет години се окичиха с общо 198 отличия във всички възрастови групи от олимпийски игри, световни и европейски първенства, европейски олимпийски игри.

Общото събрание прие финансовия отчет, както за изминалата година, така и за целия период на управление. Отчетено бе, че БФТ работи в правилна посока, като бе подчертано, че българските състезатели вече са на едни от челните места на всяко едно голямо първенство.

С пълно единодушие за председател на БФТ бе преизбран Слави Бинев за нов 5-годишен мандат. Неговото мото през тези години бе: "Сега е модерно да си добър, силен и умен". Неща, които най-силно изгражда нашият любим спорт.

За заместник председатели бяха утвърдени Христо Георгиев, Димитър Михайлов и Петър Палазов. За почетен зам. председател бе избран Парк Сун Йон, който е дългогодишен представител на KUKKIWON за България. Той ще има ангажимент за връзка с международните организации WT, KUKKIWON и международните отношения на БФТ. За първи път федерацията ще има изпълнителен директор, като този пост ще заеме д-р Александър Минев, който досега бе главен секретар. За такъв бе избран Илия Димитров. Управителният съвет на БФТ се състои от следните членове: Димитър Тончев, Станимир Лазаров, Йордан Благоев, Пламен Велев, Венцислав Игнатов, Георги Георгиев, Милен Керемедчиев, Георги Папазки, Димитър Цоцорков, Делян Ганев и Николай Карталски.

След Общото събрание се състоя официална вечеря, на която присъстваха различни авторитети на бойните изкуства, сред които доайенът на бойните изкуства в България Чавдар Чернев, Че Чун Чой, председател на комисията към парламента на Република Корея за включване на таекуондо като нематериално наследство към UNESCO, един от най-влиятелните корейски журналисти, отразяващ таекуондо по света - Сон Джин Парк.

Специални гости на новоизбрания председател Слави Бинев бяха националите Владимир Далаклиев - бронзов медалист от Световното първенство в Република Корея, Александър Джорджев - световен шампион от Световното първенство в Египет, Кристиян Златев - бронзов медалист от Световното първенство в Египет, Станислав Митков - двукратен световен вицешампион, Дея Пеева - бронзова медалистка от Световното първенство в Узбекистан, Християн Георгиев - бронзов медалист от Световното в Кения, Денис Димитров - световен вицешампион от Узбекистан, Митко Джорджев - многократен медалист от Европейски първенства , Ерика Карабелева - сребърен медал от Европейското първенство в Мюнхен.

