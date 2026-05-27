Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
Станислав Кунов преди MAX FIGHT 65: Съперникът ми не е за подценяване

  • 27 май 2026 | 17:57
Професионалният боксьор Станислав Кунов показа част от уменията си и застана пред камерата на Sportal.bg за кратко интервю преди предстоящия му двубой.

Състезателят на "Академия Антон Петров" ще се изправи срещу Карлаос Малихудис на 29-и май в зала "Сила" на 65-ото издание на бойната верига MAX FIGHT. Боксовата среща в категория до 88 килограма е планирана за четири рунда.

За читателите на медията ни Кунов сподели, че съперникът му не е за подценяване, но вярва, че ще победи с високо темпо и преса. Към момента 24-годишният Кунов има три победи в четири професионални срещи.

Нокаутьорът разкри още, че има намерения да се боксира поне още два пъти тази година, а ако му се отдаде възможност за голяма международна битка, би редуцирал и личното си тегло до 80 килограма.

В началото на статията можете да видите пълното интервю с младата надежда на българския бокс, а тук можете да видите и част от следобедната му тренировка в четвъртък (21.05).

