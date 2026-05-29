Още една победа за Тома Великов на ринга на MAX FIGHT

Тома Великов записа втори пореден успех на ринга на MAX FIGHT. Младият боксьор надделя над Юлиан Мадев с единодушно съдийско решение в боксов двубой в четири рунда на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив.

Великов зае центъра на ринга в началото на срещата. След кратко разучаване с използване на леви прави, възпитаникът на Тервел Пулев започна да пласира и десни крошета и прави удари в тялото и главата на съперника му.

Във втората част пресата на 20-годишния Мадев се засили. Той зачерви лицето на съперника си и го разкървави с мощни крошета. В началото на третия рунд Великов започна да акцентира и върху ударите в тялото на опонента му.

Последните три минути бяха най-категорични за боец на клуб “Венко Пулев” и той се забавляваше на ринга със свален гард, докато вкарваше кроше след кроше и силни десни прави.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google