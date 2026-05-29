Пловдив е готов за MAX FIGHT 65! Ето как можете да гледате бойния спектакъл

Тази вечер спортен комплекс „С.И.Л.А.“ в Пловдив ще бъде домакин бойно събитие!

MAX FIGHT 65 – една от най-силните бойни гали на организацията през последните години се завръща в Града под тепетата. В програмата са включени зрелищни двубои по бокс, К-1, муай тай и ММА, които събират на едно място изгряващи таланти, доказани шампиони и международни бойци.

Интересът към бойното шоу е огромен. Остават последни билети, коитомогат да бъдат закупени онлайн чрез платформата kupibileti.bg., както и накасата на спортен комплекс „С.И.Л.А.“, която работи днес от 10:00 ч. Сред акцентите в боксовата част са срещите на младите надежди Тома Великов и Тихомир Зайков, както и завръщането на Иван Киселаров след тежка контузия.

Иван Киселаров срещу Димитър Мутавски – взривоопасен пловдивски дуел на MAX FIGHT 65

Интерес предизвиква и сблъсъкът между Станислав Кунов и коравия гръцки боксьор Харилаос Малихудис.

В К-1 феновете ще видят сериозни международни битки с участието на Васил Христов, Костадин Стойков и Александър Йотовски, а в ММА програмата предлага интригуващи срещи с Емил Незиров и Иван Запрянов. Специално внимание заслужава завръщането на Теодор Христов. Един отнай-успешните български кикбоксьори и претендент №1 за титлата в GLORY ще се изправи срещу опитния белгиец Сабри Бен Хения в двубой, който обещава високо темпо и сериозна класа.

Кулминацията на вечерта ще бъде шампионският сблъсък между Мартин Петков и Даниел Гецов за пояса в муай тай с ММА ръкавици до 70 кг. Младият шампион ще защитава титлата си срещу един от най-техничните и опитни български бойци в мач, който има всички предпоставки да се превърне в битката на вечерта. Този двубой противопоставя две от най-успешните и доказани бойни школи у нас - Антон Петров и Кирил Синевирски от „Академия Антон Петров“ (Мартин Петков) и Марио и Теодора Кирилови от СК „Армеец“ (Даниел Гецов).

Лице в лице: Мартин Петков срещу Даниел Гецов

MAX FIGHT 65 обещава вечер, изпълнена с емоции, нокаути изрелищни битки, които ще превърнат Пловдив в център на бойнитеспортове.



1. Тома Великов vs Юлиан Мадев Бокс, 4х3 мин, супер полусредна категория (70 кг)

Тома Великов, 20-годишен талант от школата на Тервел Пулев, влиза сперфектен рекорд 2-0 и ще преследва трета поредна победа. Варненецътвпечатли още в дебюта си с ТКО и бързо се превърна в един от най-обещаващите млади професионалисти. Срещу него застава Юлиан Мадев,който ще търси първия си успех на профи ринга. Двубой между изгряващанадежда и мотивиран съперник, който няма какво да губи.



2. Тихомир Зайков vs Светлин Спасов Бокс, 4х3 мин, супер полусредна категория (70 кг)

19-годишният Тихомир Зайков прави своя професионален дебют следвпечатляваща аматьорска кариера, включваща титла при младежите и двафинала при мъжете. Срещу него стои ветерана Светлин Спасов – боец с 17професионални срещи и репутация на изключително неудобен противник.Това е класически сблъсък между млад талант и опитен тест за неговитевъзможности.



3. Васил Христов vs Робърт Бадила К-1, 3х3 мин, до 77 кг

Непобеденият Васил Христов (2-0) продължава възхода си следвпечатляващ нокаут на MAX FIGHT 64. Представителят на Warrior Fight Club е техничен контраатакуващ боец, който среща най-сериозното сиизпитание досега. Румънецът Робърт Бадила пристига с международенопит в К-1 и ММА, агресивен стил и навика да оказва постоянен натиск. Интригуващ двубой между хладнокръвие и агресия.



4. Костадин Стойков vs Александру Бортос К-1, 3х3 мин, до 81 кг

Костадин Стойков е едно от най-разпознаваемите имена в българския кикбокс – многократен шампион и носител на Европейска купа. Следзрелищната загуба срещу Мартин Копривленски той е мотивиран да севърне на победния път. Срещу него е младият румънски шампион Александру Бортос, който комбинира кикбокс и ММА и търси пробив срещу по-именит съперник. Опит срещу амбиция.



5. Александър Йотовски vs Чарли Даинес К-1 с ММА ръкавици, 3х3 мин, до 81 кг

Александър Йотовски, известен като „Шампиона“, е сред най-атрактивните бойци на MAX FIGHT и обещава поредна зрелищна война. Той влиза след серия силни представяния и с намерение да търси нокаут отпървата секунда. Насреща му е коравият и издръжлив съперник с богат професионален опит в бокса, способен да издържи тежък натиск. Очаква се един от най-експлозивните двубои на вечерта.



6. Иван Киселаров vs Димитър Мутавски Бокс, 4х3 мин, полутежка категория

15-кратният шампион на България Иван Киселаров се завръща след тежка катастрофа с мотор и ще преследва четвърта поредна победа в MAXFIGHT. Неговият професионален рекорд е безупречен – 3 победи от 3 мача. Срещу него дебютира пловдивчанинът Димитър Мутавски, известен със своя агресивен стил и желание да търси нокаут. Сблъсък между доказана класа и опасен дебютант.



7. Емил Незиров vs Илиян Адрианов ММА, 3х5 мин, до 68 кг

Националът по бойно самбо Емил Незиров продължава завръщането си след тригодишна пауза и идва след впечатляващ нокаут още в първия рунд. Силните му страни са борбата, контролът на земя и натрупаният международен опит. Илиян Адрианов е млад и атрактивен боец с мощна игра в стойка и вече доказан нокаутиращ потенциал. Мач между опасенстрайкър и опитен граплър.



8. Станислав Кунов vs Харилаос Малихудис Бокс, 4х3 мин, полутежка категория

Станислав Кунов е едно от най-ярките млади имена в българскияпрофесионален бокс с 3 победи и 2 нокаута. Той използва двубоя катовъзможност да направи заявка за бъдещ реванш срещу Кристиян Димитров. Гръцкият боец Харилаос Малихудис идва след победа с нокаут във Франция и е в отлична форма. Среща с реално значение за позициитена двамата в категорията.



9. Иван Запрянов vs Йон Грегоре ММА, 3х3 мин

Освен като бивш национал по джудо и обществена фигура, Иван Запрянов ще влезе и в клетката на MAX FIGHT 65. Пловдивчанинът използваучастието си, за да популяризира каузата си за по-силно присъствие наспорта в училищата. Срещу него ще застане румънският боец Йон Грегоре.Двубой с интересен обществен и спортен заряд.



10. Теодор Христов vs Сабри Бен Хения К-1, 3х3 мин, до 77 кг

Една от най-големите звезди на българския кикбокс се завръща на ринга на MAX FIGHT. Теодор Христов е №1 претендент за титлата в GLORY иизползва този мач като ключова подготовка за следващата си голяма битка.Срещу него е опитният белгиец Сабри Бен Хения, който има участия вGLORY, Enfusion, SENSHI и BKFC. Безспорно един от най-класнитемеждународни сблъсъци на галата.



11. Мартин Петков vs Даниел Гецов Муай Тай с ММА ръкавици, 5х3 мин, до 70 кг – мач за титлата



Главното събитие на вечерта противопоставя шампиона Мартин Петков срещу завърналия се елитен боец Даниел Гецов. Петков влиза със серия от 13 победи, 7 нокаута и репутация на един от най-опасните млади муай тай бойци у нас. Гецов е шесткратен републикански шампион и един от най-техничните бойци в България, известен с отличния си тайминг и защита. Сблъсък между младата звезда и доказания майстор, който има всички предпоставки да бъде мачът на вечерта.За всички, които няма да могат да присъстват на живо, MAXFIGHT 65 ще бъде излъчен пряко по bTV Action и VOYO.

