Младите ни призьори от Евро 2026 бяха наградени от БФ Борба

  • 28 май 2026 | 17:31
Шампионите и медалистите от Европейските първенства за кадети и кадетки до 17 години и за момчета и момичета до 15 години, които се проведоха в Самоков, бяха наградени от Управителния съвет на Българската федерация по борба. Общо 14 млади български състезатели получиха парични награди и ваучери за храна, осигурени от спонсорите на федерацията, като признание за отличното им представяне на двата шампионата и достойното представяне на България пред европейския елит.

Младите таланти бяха поздравени от президента на БФ Борба и петкратна световна шампионка Станка Златева, както и от олимпийския и световен шампион Георги Мърков.

Националните треньори Симеон Щерев, Радослав Великов и Стефан Тошев също отправиха приветствия към състезателите и им пожелаха бъдещи успехи, големи международни отличия и олимпийски титли за България.

“Радвам се, че вече виждаме резултатите от новата система на работа, която Българската федерация по борба започна да изгражда. Организираме повече тренировъчни лагери, включително и за най-малките възрастови групи, работим по-дългосрочно и целенасочено с децата и младите състезатели. Именно така се изграждат бъдещите шампиони“, заяви Станка Златева.

“Нашата основна цел е възраждането на българските традиции в борбата и възстановяването на силната българска школа. Искаме отново да изградим поколение от подготвени, дисциплинирани и уверени български състезатели, които да носят успехи на страната ни на европейски, световни и олимпийски първенства“, добави президентът на федерацията.

От Българската федерация по борба отчетоха, че успешното представяне на младите национали и отличната организация на двете европейски първенства в Самоков са ясен знак, че българската борба върви в правилната посока както в спортно-технически, така и в организационен план.

