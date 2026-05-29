Роналд Араухо сподели за битката за психичното си здраве

Капитанът на Барселона Роналд Араухо говори за опита си с преодоляването на проблеми с психичното здраве. През ноември 2025 година защитникът разкри, че не се чувства добре емоционално и поиска ваканция от клуба. Преди това той получи червен картон в мача срещу Челси от Шампионската лига. След като му беше разрешено да си почине, той започна да обикаля света и с времето си върна увереността и в края на сезона пак беше част от тима на Ханзи Флик.

“Беше трупане на неща - сподели Араухо, цитиран от “Марка”. - Знаех, че нещо не е наред с мен, защото не се чувствах добре. Не бях щастлив. Вкъщи не бях съпругът или бащата, от които се нуждаеха. Бях такъв дълго време, трупах неща, не говорех за тях, държах всичко в себе си, докато не дойде моментът, в който избухнах. Именно това действие в мача с Челси ме накара да променя решението си и да осъзная, че нещо не е наред с мен. Знаех, че имам нужда от помощ и работа, за да се измъкна от този труден момент.”

“Това са неща, които се натрупват - продължи уругваецът. - Не само на футболно ниво, защото има и ситуации, които започват в детството и растат с теб. Мачът срещу Челси беше ключов. Тъй като вече имах картон, не можех да се държа така. Беше очевидно, че главата ми не е наред. Спомням си как отидох сам в съблекалнята и казах: „Стига.“ Осъзнах, че трябва да говоря със съпругата си, с клуба и да поискам помощ. Това беше едно от най-добрите решения в живота ми.

Винаги ще бъда благодарен на Барселона и съотборниците си, които бяха ключови, откакто взех решението си. Окуражаваха ме, изпращаха ми съобщения и ми се доверяваха. Беше много хубаво и се превърна в голяма мотивация да продължа напред.

Чувствам се много добре и много щастлив. Обичам футбола и тренировките. Виждам нещата от различна гледна точка. Беше предизвикателен сезон, в който трябваше да поема различна роля, но мога да ви кажа, че това е един от сезоните, в които научих и израснах най-много. Успях да работя върху себе си, научих се да виждам всичко по различен начин и да приемам нещата по-просто. Имам голяма увереност в себе си и чувствам, че най-добрите ми години са пред мен.“

Договорът на Араухо с каталунците е чак до лятото на 2031 година, допълва БТА.

