Мирослава Минчева остана на крачка от втори медал на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен

Мирослава Минчева бе на крачка от втори медал на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Само два дни след като донесе бронзово отличие за България в дисциплината 25 метра пистолет, Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет с пневматично оръжие.

Българката влезе във финала с трети резултат от квалификациите – 580 точки, а в решаващата фаза записа 199.4 точки, което ѝ отреди място непосредствено под медалите.

Антоанета Костадинова остана на 31-о място с 572 точки, а третата българска представителката Адиел Илиева е 97-а с 557 точки от общо 128 участнички.

Въпреки малшанса да остане извън отличията, Мирослава Минчева направи отлично представяне в Мюнхен, завършвайки участието си с бронзов медал на 25 метра пистолет и престижното четвърто място на 10 метра.

Междувременно при мъжете приключи и втората част от квалификацията на 25 метра пистолет. Самуил Донков завърши 43-и с общ резултат от 572 точки – 288 от вчерашния ден и 285 днес. Финалът в дисциплината бе затворен при резултат от 583 точки.

