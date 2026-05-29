Четвъртите в света спряха сестри Стоеви на супер турнира в Сингапур

  • 29 май 2026 | 10:57
Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур с награден фонд 1 милион долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 8, загубиха в оспорван мач от четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста Цзя И Фан и Чжан Шу Сян (Китай) с 14:21, 21:16, 13:21 за 54 минути.

Българките изравниха резултата след 21:16 във втория гейм, но в третата част китайките поведоха и след 21:13 затвориха срещата.

Преди този мач Стефани и Габриела постигнаха две поредни победи.

През следващата седмица сестри Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) с награден фонд 1 450 000 долара.

