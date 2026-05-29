  Нарваес отпадна от Джирото, Мание е почти сигурният носител на цикламената фланелка

Нарваес отпадна от Джирото, Мание е почти сигурният носител на цикламената фланелка

  • 29 май 2026 | 16:08
Нарваес отпадна от Джирото, Мание е почти сигурният носител на цикламената фланелка

Еквадорецът Джонатан Нарваес, който победи в три етапа от началото на тазгодишната колоездачна Обиколка на Италия, прекрати участието си в петък, по време на 19-ия етап, предаде АФП.

По този начин французинът Пол Мание, който също спечели три етапа, два от които в България, е почти сигурният носител на цикламената фланелка в класирането по точки.

Нарваес от тима на ОАЕ, не се чувстваше добре и бе принуден да напусне малко след старта на кралския 19-и етап на 109-ото издание на Джиро д'Италия. Той беше основният конкурент на Мание в класацията по точки.

Така два дни преди финала на състезанието в Рим Пол Мание е убедителен лидер в класирането за цикламената фланелка, като има 92 преднина пред италианеца Джонатан Милан.

