  Рая Иванова спечели квалификациите при девойките на турнир по стрелба с лък в Словения

Рая Иванова спечели квалификациите при девойките на турнир по стрелба с лък в Словения

  • 28 май 2026 | 22:27
Рая Иванова спечели квалификациите при девойките на турнир по стрелба с лък в Словения

В Камник (Словения) се провежда десетото юбилейно издание на Световния ранкинг турнир по стрелба с лък за Купа Вероника. В различните възрастови групи и дивизии участват общо близо 400 състезатели от 40 държави, които представляват своите клубни или национални отбори.

Единствената представителка на България е Рая Иванова, която завърши с 625 точки се класира на първо място  в квалификациите при девойки рекърв.

Това представяне на Рая и отрежда класиране директно в 1/8 елиминациите, като там тя ще се изправи срещу победителката от мача между Аня Дрешар (Словения) и Амбър Ван дер Стукен (Белгия).

Осминафиналния мач на българката е предвиден за 29 май от 14:45.

