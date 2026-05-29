Рая Иванова се класира за 1/4-финалите на Световния ранкинг турнир в Камник

След силната си квалификация на провеждащия се в Камник (Словения) Световен ранкинг турнир по стрелба с лък, Рая Иванова започна елиминационната си борба директно от осминафиналите.

В днешния ден българката надделя с категорична победа със 7:1 срещу белгийката Амбър Вандерстукен на четвъртфиналите и продължава напред към четвъртфиналите утре.

В четвъртфинала Рая ще се изправи срещу представителката на Дания Нажа Хофман Йонке. Двубоят е от 09:00 на терена в Камник.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google