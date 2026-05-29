Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. С усмивка обяви, че проявява голяма воля самият той да не застане в центъра на квадрата и да изпита отново удоволствието от спортната акробатика.

"Пожелавам на всички състезатели и треньори успешно състезание. Да бъдат спокойни да покажат най-доброто, на което са способни. Пожелавам им също да изпитат наслада от състезанието. Моята кариера минава през спортната акробатика и съм запознат с трудностите, пред които е изправен всеки състезател, който ще излезе на квадрата. Благодаря на организаторите - на Българската федерация по спортна акробатика, на община Бургас, на клуб по спортна акробатика "Черноморец", на всички доброволци, които са спомогнали за организирането на това състезание. Изключително се радвам, че спортната акробатика има такава подкрепа от значими официални лица, които присъстват на церемонията и засвидетелстват своето уважение към спортната акробатика. Към президента на федерацията Генадий Ганчев изказвам вярата си, че спортната акробатика ще се развива в правилната посока. Благодаря на Йордан Йовчев, който над години е народен представител - представял е България на 6 Олимпийски игри, както и на президента на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев. Две спортни легенди, които са вдъхновение за всички нас. Проявявам огромна воля да не отида в средата на квадрата и да изпитам отново това огромно удоволствие от спортната акробатика", каза с усмивка министър Керязов и обра овациите на публиката.

На официалната церемония в "Арена Бургас" освен министър Керязоов, Йордан Йовчев, Красимир Дунев и президентът на Българската федерация по спортна акробатика Генадий Ганчев, присъстваха също областният управител на Бургас Дико Диков, заместник-кметът на Бургас по спорт и туризъм Манол Тодоров и ръководители на световната гимнастика. Беше изтъкната и гордостта, че българка - присъстващата на церемонията Николина Христова, е президент на Техническия комитет по акробатика към Международната федерация по гимнастика.

"Благодарим на Международната федерация по гимнастика и Техническия комитет по акробатика за доверието. И на Бургас, че оправдава това доверие и за трета поредна година градът е домакин на едно от най-престижните състезания от календара. Елитът на акробатиката пак е тук - най-добрите в света отново ще премерят сили на българска земя. На първо място приветствам състезателите и техните треньори. Вярвам, че ще покажете най-доброто, на което сте способни. Вярвам, че най-подготвените ще заслужат медалите, но всички ще си тръгнете с усмивки от Бургас. Благодаря на спортното министерство за подкрепата и на министър Керязов за личното уважение. Благодаря за гостоприемството и за усилията за развитието на спорта, които полагат кметът на Бургас Димитър Николов и целият екип на общината. Хората от Бургас са истински шампиони и заслужават медал. Благодаря и на целия екип на Българската федерация по спортна акробатика и организационния комитет, ръководен от Недко Костадинов, за неуморната работа състезанието да се проведе при най-високи стандарти. Благодарности за всички, които оставят сърцето си в името на акробатиката. И видимите герои под прожекторите, и невидимите герои, които се грижат за тях по време на състезанието. Специални благодарности и за доброволците - златен медал и за вашата всеотдайна работа", заяви Генадий Ганчев.

"За България винаги е гордост да приема най-престижни състезания по акробатика. Традициите ни в акробатиката са големи. Имената на български състезатели са изписани със златни букви в историята - единствената петкратна световна шампионка е българка - Боянка Ангелова. Навсякъде по света има толкова много възпитаници на българската акробатика, които работят като треньори и ръководители. Работят за бъдещето на любимия спорт. България е сред страните учредителки на Международната федерация. А днес сме горди, че председател на Техническия комитет по акробатика към Международната федерация по гимнастика отново е българин - Николина Христова. Затова ми позволете отново да ви приветствам с "добре дошли" в България - страна, която обича акробатиката", заяви още президентът на Българската федерация по спортна акробатика.

"От името на кмета Димитър Николов за трета поредна година ви приветствам с "добре дошли" в град Бургас. Световната купа по спортна акробатика е от най-значимите събития в нашия спортен календар. Успех на всички. Нека всеки постигне това, за което е дошъл. Дано да имате време да разгледате и нашия прекрасен град", каза заместник-кметът на Бургас Манол Тодоров.

"Голяма чест е да бъда в България като представител на Международната федерация по гимнастика на церемонията по откриването на Световната купа по спортна акробатика - Бургас 2026. Благодаря искрено на Община Бургас, на министерството на младежта и спорта и на местния организационен комитет. Вашата упорита работа, вашата подкрепа и вашата страст направиха това събитие възможно. Пожелавам успех на всички гимнастици. Вярвам, че ще покажете силни изпълнения и ще се насладите на това прекрасно изживяване", заяви техническият делегат на Световната купа Бернардо Томас.

Общо 513 състезатели от 15 държави ще участват на Световната купа по спортна акробатика в Бургас и съпътстващия международен турнир Burgas International Acro Cup. Състезанията продължават до 31 май в "Арена Бургас".

На Световната купа България ще бъде представена от пет вида. При женските тройки ще участват Пролетина Иванова, Жаклин Стоянова и Маргарита Тодорова. При женските двойки – Лусия Емили Янков и Сияна Кирякова. Страната ни има и три вида при смесените двойки – Ралица Кирова и Пламен Янев, Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов, Милица Смоленска и Любомир Василев.

