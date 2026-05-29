Девойките на Лудогорец спечелиха турнира за Купата на M&BM22

Девойките на Лудогорец (Разград) спечелиха футболния турнир за Купата на M&BM22, който се проведе на стадион "Ивайло“ във Велико Търново.Надпреварата бе част от Националната програма "Децата и футболът" и се организира от Асоциацията на българските футболисти (АБФ), с подкрепата на БФС и Община Велико Търново. В турнира участваха 8 отбора, съставени от момичета на възраст до 15 години.

Състезанието бе изключително оспорвано, като три от мачовете за определянето на крайния победител се решиха след изпълнения на дузпи. Във финала Лудогорец победи с 1:0 миналогодишния носител на трофея ФК Пълдин (Пловдив). Тимът от Разград вдигна купата при първото си участие в турнира. Третото място заслужи отборът на Сливен, който се наложи над Севлиево лейдис (Севлиево) с 4:1 след дузпи (0:0 в редовното време). Петата позиция бе за момичетата на Ботев (Пловдив), а след това в крайното класиране се подредиха Янтра 2019 (Габрово), Дунав (Русе) и Чавдар (Троян).

Всички отбори получиха футболни топки и индивидуални награди, осигурени от генералния спонсор M&BM22. Маркетинг мениджърът на компанията Ани Радоева награди първите три отбора и техните треньори с парична премия. В награждаването на призьорите се включиха още президентът на АБФ Мила Христова, която е и член на Изпълнителния комитет на БФС, бронзовият медалист от САЩ-94 Илиян Киряков, директорът на ОП "Спортни имоти и прояви“ Петко Павлов, секретарят на ЗС на БФС Игор Бакьов, Павлин Генчев и Трендафил Коцев.

Бяха раздадени следните индивидуални награди:

най-добър вратар: Сияна Христова (Лудогорец)

най-добър защитник: Анастасия Митева (Пълдин)

най-добър полузащитник: Виктория Яворова (Лудогорец)

най-добър нападател: Мария Сандулова (Севлиево лейдис)

голмайстор: Никол Недева (Ботев Пд) с 4 гола

най-техничен състезател: Деница Георгиева (Пълдин)

най-полезен състезател: Виктория Георгиева (Янтра 2019)

най-добър състезател на турнира: Белослава Горчева (Лудогорец)

най-добър треньор: Стефан Дончев (Лудогорец)

Награда за принос към турнира: Д-р инж. Даниел Панов - кмет на Велико Търново (връчена от Мила Христова на заместник-кмета Георги Недев).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google