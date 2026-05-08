Лице в лице: Мартин Петков срещу Даниел Гецов

Мартин Петков ще защитава титлата си на веригата MAX FIGHT 65 на 29-и май в Пловдив. Боецът на "Академия Антон Петров" ще защитава пояса в категория до 70 килограма в планиран за пет рунда сблъсък по правилата на муай тай с ММА ръкавици. Срещу него на ринга в зала "Сила" ще застане боец от друга столична школа за шампиони - Даниел Гецов от СК "Армеец".

Три седмици преди битката им Гецов и Петков застанаха очи в очи в студиото на Sportal.bg, а медиатор в разговора им бе инфлуенсърът и влогър Стратимир Георгиев.

Муай тай бойците дадоха прогнозите си за сблъсъка помежду им, като показаха уважение и запазиха добрия тон по време на дискусията. Спортистите коментира и останалите сблъсъци от галата MAX FIGHT 65, а Петков апелира за организиране на боксов реванш между неговия съотборник Станислав Кунов и боксьора на Левски - Кристиян Димитров.

Вижте целия разговор тук: