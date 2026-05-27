Белчо Горанов даде старт на проект със Световната федерация по борба

Генералният секретар на Българската федерация по борба Борба Белчо Горанов даде днес в Казанлък старта на пилотния проект Be Fair.

Началото на инициативата бе дадено в клуба по борба „Казанлък“ от едноименния град, информираха от централата.

Проектът е насочен към състезатели от подрастващи до ветерани, както и към треньорите и длъжностните лица. Be Fair призовава за спазване, както на спортните правила, така и тези които касаят поведението извън тепиха, като спазване на етични правила, почтеност, антидопинговите правила, и комуникацията в социалните мрежи.

Логото на проекта е изработено от известния български художник Владимир Николов-Влади Арт, който от години живее и работи във Франция. Be Fair е подкрепен от Международната федерация по борба (UWW).