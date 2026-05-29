Илиян Станчев: Редно е последната ни крачка за сезона да е успешна

Черноломец (Попово) приема утре Доростол (Силистра). Срещата е от 34-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Потенциалът на отбора, ни дава увереност и не се притесняваме от никой в първенството. Можем да спечелим всеки мач. От нас зависи как ще се представим срещу Доростол. Редно е последната ни крачка за сезона да е успешна. Победата е важна, не само за да увеличаваме точковия ни актив, но и за да зарадваме хората на трибуните“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

