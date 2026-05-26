Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пламен Иванов: Ще има рали “Дряново 2026”

Пламен Иванов: Ще има рали “Дряново 2026”

  • 26 май 2026 | 11:31
  • 128
  • 0

Със сигурност рали “Дряново 2026” ще се проведе въпреки силните валежи и наводненията. Това обяви шефът на рали комисията на АФБ Пламен Иванов, който уточни, че организаторът - НТ Рейсинг работи усилено по почистването и обезопасяването на трасетата.

“В момента по подготовката на трасетата работят много хора, включително и доброволци - обясни за Sportal.bg Иванов. - До края на деня ще имаме ясна картина за състоянието на отсечките, като може да се наложат някои промени в маршрута и часовия график на състезанието, но ще ги обявим официално.

“Проблемите са много сериозни - силни валежи, свлачища, но пътят между Царева ливада и Трявна е проходим, което е много важно.”

Иванов потвърди, че очаква и положителна развръзка относно признаването на рали календара на АФБ от страна на БФАС. БФАС обаче все още чака лиценз от ММС, но председателят на федерацията Дилян Попов заяви, че идеята е вече заявените състезания да бъдат запазени и да се добавят нови.

Кога министър Керязов ще даде лиценз на БФАС?
Кога министър Керязов ще даде лиценз на БФАС?
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

  • 26 май 2026 | 10:53
  • 799
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 26 май 2026 | 08:58
  • 2012
  • 0
Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

  • 25 май 2026 | 20:05
  • 27384
  • 27
Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

  • 25 май 2026 | 19:48
  • 3039
  • 0
Лео Кралев с победа в Coppa Italia Val Vibrata и второ място на ROK Cup в Лонато

Лео Кралев с победа в Coppa Italia Val Vibrata и второ място на ROK Cup в Лонато

  • 25 май 2026 | 18:34
  • 1202
  • 0
Т4 Series България излъчи първите си победители

Т4 Series България излъчи първите си победители

  • 25 май 2026 | 18:22
  • 2095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 14598
  • 61
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 2566
  • 6
Чочев играч на сезона в България

Чочев играч на сезона в България

  • 26 май 2026 | 11:46
  • 295
  • 0
Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 2803
  • 1
Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

  • 26 май 2026 | 10:12
  • 3885
  • 4
Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 8006
  • 3