Пламен Иванов: Ще има рали “Дряново 2026”

Със сигурност рали “Дряново 2026” ще се проведе въпреки силните валежи и наводненията. Това обяви шефът на рали комисията на АФБ Пламен Иванов, който уточни, че организаторът - НТ Рейсинг работи усилено по почистването и обезопасяването на трасетата.

“В момента по подготовката на трасетата работят много хора, включително и доброволци - обясни за Sportal.bg Иванов. - До края на деня ще имаме ясна картина за състоянието на отсечките, като може да се наложат някои промени в маршрута и часовия график на състезанието, но ще ги обявим официално.

“Проблемите са много сериозни - силни валежи, свлачища, но пътят между Царева ливада и Трявна е проходим, което е много важно.”

Иванов потвърди, че очаква и положителна развръзка относно признаването на рали календара на АФБ от страна на БФАС. БФАС обаче все още чака лиценз от ММС, но председателят на федерацията Дилян Попов заяви, че идеята е вече заявените състезания да бъдат запазени и да се добавят нови.

Кога министър Керязов ще даде лиценз на БФАС?

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg