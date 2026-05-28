Кметът на Монтана прие деца от футболния клуб

Детският отбор на Монтана, спечелил международния турнир в полския град Бялогард, бе приет днес от кмета Златко Живков. Възпитаниците на Деян Кирилов и Иван Ценов триумфираха след като победиха с 2:0 румънския Каракал и с 12:3 тима на Маарду от Естония, и завършиха наравно 2:2 с домакините. Със 7 гола Валерио Иванов стана голмайстор на турнира.

„Поздравявам ви за този успех. Пожелавам ви да сте здрави, да се учите добре и да следвате мечтите си“, каза при посрщшането на малките футблисти кметът на Монтана.