Атанасов: Не са решени нещата дали ще продължа работа

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов говори след поражението на тима с 0:2 от Славия в последния кръг от efbet Лига.

"Играчите трябва да играят за себе си и без напрежение. При нас не се получи да играем с хъс и дух. Не обвинявам играчите, нормално е да падне настроението, след като загубихме шанс да се борим. Това обаче е плод на мача без залог.



Не са решени нещата дали ще продължа работа в отбора, както и селекцията. В България зависи много от финансирането, а след това може да се правят планове и проекти, но сега няма нищо конкретно", заяви Атанасов.