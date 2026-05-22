Последен танц за Монтана, спокойствие за Славия

Славия и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от последния 37-и кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в столичния квартал „Овча купел“ , първоначално двата отбора трябваше да играят от 18:00 часа, но вчера часът беше променен за 20:30. Сега обаче новото решение на СТК го мести за 15:30, а главен съдия на срещата е Кристиян Тодоров.

Отново смениха началния час на Славия - Монтана

Славия вече си гарантира отдавна оставането в първенството, но ще се опита да завърши сезона с успех след като загуби последните си три двубоя. „Белите“ ще играят и за своя помощник треньор Юли Петков, който беше приет в болница.

Юли Петков влезе в болница

Монтана от своя страна е твърдо на последното място в групата и също ще играе за честта си. Тимът от северозапада ще се опита да запише първа победа в плейофите и да се сбогува с efbet Лига по-възможно най-добрия начин. Възпитаниците на Атанас Атанасов имат 3 равенства и 2 загуби до момента.

Нападателят Умаро Балде ще пропусне двубоя срещу Славия след като в последния двубой срещу Спартак (Варна) си изкара директен червен картон. Под въпрос за двубоя са централният защитник Костадин Илиев и полузащитникът Важебах Сакор, които пропуснаха последния двубой. Кристофър Ачеампонг, Соломон Джеймс и Филип Ежике също останаха извън групата. Тримата имат стомашни проблеми и не замимаха с отбора за столицата

Монтана може да се похвали и с играч, който ще вземе участие на Световното първенство след като вратарят Марсио Да Роса получи повиквателна за националния отбор на Кабо Верде. Стражът ще пропусне двубоя, защото си взе допълнителна почивка преди турнира.

Футболисти на Лудогорец, Монтана и бивш състезател на Левски в състава на Кабо Верде за Световното първенство

Доста играчи от школата на Славия взеха участие в двубоите от плейофите на „белите“, като се очаква и в днешната среща Ратко Достанич да даде игрови минути на част от тях.

За последно двата отбора се срещнаха в средата на април в двубой от последния кръг на редовния сезон, който завърши без победител.